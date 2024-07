Auto e bici condivise. Via all’apertura

Green e innovativo: è il suono sistema di mobilità condivisa e integrata che sarà inaugurato venerdì prossimo in via Pace, angolo via Don Minzoni a Bollate. Il primo progetto europeo di questo tipo, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale è stato realizzato da E-Vai, azienda lombarda attiva nei servizi di sharing mobility. Si tratta di un’eco-stazione innovativa ed energeticamente autosufficiente, un’opportunità per cittadini, pendolari e turisti, per usufruire di servizi di car e bike-sharing elettrico a stazioni fisse. In questa prima fase saranno attivati due punti differenti: l’eco-stazione in via Pace, angolo via don Minzoni, dotata di wallbox per la ricarica di veicoli elettrici, un veicolo full electric di ultima generazione in car sharing e una stazione di ricarica per bici elettriche condivise. E una stazione di bike sharing in via San Pietro, vicino alla stazione ferroviaria di Bollate Nord che potenzia il collegamento tra il quartiere Cassina Nuova, le stazioni ferroviarie e il centro della città. In base al gradimento del servizio da parte dei bollatesi il Comune valuterà nei prossimi mesi se attivare altre postazioni sul territorio in modo da creare una rete capillare e contribuire alla mobilità sostenibile.

I bollatesi avranno a disposizione per il bike sharing elettrico 10 biciclette elettriche di ultima generazione, con autonomia di 65 km, che potranno essere noleggiate tutto l’anno (dalle 7.30 alle 22.30) per pochi minuti o fino a 24 ore, dopo la registrazione sull’App E-Vai Bike2Share. Per incentivarne l’utilizzo, fino al 31 ottobre 2024, il servizio sarà gratuito. I cittadini bollatesi potranno così sperimentare la mobilità condivisa e integrata. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Francesco Vassallo e Gianni Martino Ad di E-Vai e Direttore Smart & Sustainable Mobility di Fnm. Ro.Ramp.