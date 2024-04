“AUTentica“ un laboratorio di vita autonoma A Melegnano nasce il centro AUTentica per l'autismo, in ex oratorio femminile. Progetto di Fracta Limina, con spazi aperti alla comunità e supporto alle famiglie. Cooperazione con la cooperativa sociale Fabula. Presidente Alberto Basso. Sensibilizzazione con spettacolo teatrale.