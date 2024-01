Austria e Germania. Posti per 200 gelatai

Sono duecento i profili professionali ricercati per lavorare nelle gelaterie di Germania e Austria. Li seleziona Eures Milano, il servizio pubblico che promuove la mobilità professionale in Europa e l’agenzia Select nel recruiting day di mercoledì 24 gennaio organizzato al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Si cercano in particolare gelatai che si occupino dell’intero processo di lavorazione del gelato e ne seguano la vendita. Si selezionano, inoltre, camerieri per le gelaterie, che facciano servizio al tavolo, raccolgano ordinazioni e tengano in ordine i tavoli. Si cercano infine banconieri di gelateria, per servizi al banco, preparazione di coppe gelato e caffè e la pulizia della postazione. Per le posizioni ricercate è preferibile avere esperienza nel ruolo, così come rappresenta un titolo preferenziale il possesso del diploma alberghiero e la conoscenza della lingua tedesca. La retribuzione, a seconda dei profili, parte da un minimo di 1300 euro mensili netti e una volta selezionati si riceverà supporto nella ricerca dell’alloggio. È prevista inoltre la possibilità, per le persone alla ricerca di lavoro che non conoscono la lingua tedesca, di seguire un corso gratuito prima della partenza. Il corso si svolgerà online e sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. È possibile già candidarsi alle offerte di lavoro su afolmet.it nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro all’estero. Per partecipare al recruiting day del 24 gennaio è necessario inviare il curriculum vitae a eures@afolmet.it entro il 15 gennaio 2024.