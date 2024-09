Aule e palestre rimesse a nuovo. Pronti alla carica dei 4.480 allievi

Trecentomila euro per lavori di manutenzioni straordinarie in molti plessi scolastici realizzati nei mesi estivi. E un esercito di 4.480 alunni delle scuole materne, primarie, medie statali e paritarie pronti a tornare in aula a Rho. Per quanto riguarda i lavori fatti dal Comune, si tratta di piccoli e grandi interventi per migliorare la funzionalità e l’accessibilità degli spazi. Nella scuola primaria Anna Frank di via Chiminello è stata ripristinata l’impermeabilizzazione della palestra, che era ammalorata a causa di alcune infiltrazioni. Sono stati rifatti controsoffitto e illuminazione.

Importanti gli interventi nella scuola primaria Casati di via Buozzi a Passirana: è stato rimosso il vecchio controsoffitto della palestra e posato uno nuovo antisfondellamento. Sono stati collocati anche pannelli fonoassorbenti per insonorizzare gli ambienti sportivi, e sostituita l’illuminazione. Altri piccoli interventi sono stati realizzati nei bagni al piano interrato. Sono state tinteggiate aule e altri spazi, resta solo da completare la sistemazione della scala di ingresso. In fase di ultimazione anche i lavori alla primaria Bonecchi di via Beatrice D’Este dove è stato sostituito l’ascensore per migliorare l’accessibilità alla scuola. Lavori anche alla primaria Marconi di via San Giorgio, con la creazione di aule di sostegno per ragazzi più fragili. Nuova pavimentazione nella scuola media di via Terrazzano. Alla primaria Rodari di via Sartirana, dove in estate non è stato possibile intervenire a causa della presenza del centro estivo, inizieranno nei prossimi giorni i lavori per la sistemazione della scala esterna e della pavimentazione della palestra.

In questi giorni l’assessora ai lavori pubblici Emiliana Brognoli ha fatto sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici per controllare che sia tutto pronto per l’inizio delle lezioni. "Abbiamo lavorato in stretta sinergia con le direzioni didattiche e i referenti di plesso, favorendo un dialogo costruttivo che ha permesso di apportare significativi miglioramenti – dichiara l’assessore –. Grazie al loro contributo e all’impegno di tutte le persone dell’ufficio tecnico sono stati realizzati interventi di varia entità, alcuni dei quali sono in fase di completamento. Ogni anno cerchiamo di migliorare i luoghi attraverso una pianificazione delle opere. Nel mese di ottobre avvieremo ulteriori lavori, concordati preventivamente con le direzioni, per minimizzare ogni possibile disagio alla didattica".