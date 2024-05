Attrezzature sportive e giochi per i bambini nel giardini di via Sauro

Taglio del nastro per due nuove aree giochi nel parco del quartiere Quadrifoglio di Garbagnate. Il giardino urbano di via Sauro ha due nuovi spazi: uno per bambini dai 2 ai 6 anni con giochi e varie attrezzature per stimolare l’attività motoria e di manipolazione e l’altro per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Qui sono stati installati un’attrezzatura polifunzionale da arrampicata, un anello rotante per un’attività accessibile, innovativa e inclusiva, attenta a promuovere innanzitutto la socialità. Le due aree, che sono state inaugurate sabato dal sindaco Davide Barletta insieme alle famiglie del quartiere, si trovano nella parte nord del parco, di fronte al chiosco, e arricchiscono un luogo molto vissuto e dotato di una zona ristoro, un percorso vita, un campo da basket, una rete per la pallavolo e altre strutture ludiche per bimbi e adolescenti.