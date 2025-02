Attività alla casa di comunità di Gorgonzola: "Oltre dodicimila visite al poliambulatorio"

"I lavori del Pnrr proseguono, i servizi erogati confermano il ruolo centrale della struttura, già punto di riferimento prezioso per i cittadini", sulla casa di comunità di Gorgonzola, che ospiterà i cantieri di riqualificazione sino al 2026, i numeri della direzione distrettuale di Asst. E l’aggiornamento sui lavori in corso, "finanziati con fondi Pnrr e che vanno avanti. L’attività assistenziale prosegue, anche mediante interventi di riorganizzazione dei servizi". Qualche dato in una nota. Nel 2024, 396 cittadini si sono rivolti al Punto unico di accesso per informazioni sui servizi sanitari e assistenziali e 227 persone per presa in carico. Gli infermieri di famiglia e di comunità (Ifec) hanno preso in carico 81 nuovi pazienti, raggiungendo un totale di 1.103 persone assistite al domicilio e fornendo, all’ambulatorio infermieristico della casa di comunità, 1.070 prestazioni. "Svolgono attività fondamentali – spiega Daniela Invernizzi, direttrice del distretto Alta Martesana di Asst –: sorveglianza sanitaria nella gestione delle malattie croniche a domicilio e in ambulatorio, medicazioni, addestramento alle terapie, alla corretta assunzione dei farmaci o all’auto somministrazione di terapie impegnative, come quella insulinica".

Altri numeri: 343 visite all’ambulatorio di supporto psicologico e 32 visite domiciliari, per pazienti fragili e caregiver. "Anche l’attività del poliambulatorio – aggiunge Invernizzi – pur essendo stata trasferita nei mesi estivi per permettete i lavori, ha registrato oltre 12mila visite nel 2024 (7.657 prime visite e 4.503 visite di controllo). Numerose le prestazioni diagnostiche. L’équipe si avvale di ortopedici, chirurghi, proctologi e senologi, pneumologi, diabetologi, reumatologi e allergologi, oculisti, dermatologi, otorini, neurologi e cardiologi".