Attestato di merito a oltre 80 volontari: "Siete il motore della nostra comunità"

Dall’Aido all’associazione Il Sorriso nel cuore, passando per i carabinieri in congedo, l’Avis e i bersaglieri. L’amministrazione ha riunito tutte le onlus cittadine nel salone di SpazioArte, per consegnare un attestato al merito. "Con questa serata abbiamo voluto dire un enorme grazie alle centinaia di volontari di Sesto San Giovanni, che ogni giorno mettono cuore, impegno e passione per rendere il nostro territorio un luogo migliore – ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano –. La loro dedizione è il motore della nostra comunità". L’amministrazione ha così voluto celebrare l’impegno silenzioso, premiando oltre 80 volontari meritevoli in un evento organizzato dalla consulta delle associazioni . "Oltre a rendere merito a tante persone, che si mettono a disposizione per aiutare il prossimo, questa manifestazione è stata anche un’occasione per far conoscere le tante realtà che operano nel nostro territorio e far scoprire ai sestesi come diventare volontario", ha concluso il sindaco Di Stefano. La.La.