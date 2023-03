Attestati agli studenti in campo come volontari

Un grande campo base della Protezione civile al Parco Europa e 320 alunni delle scuole medie Franceschini, Bonecchi e San Carlo di Rho impegnati in esercitazioni. Dopo le lezioni tra i banchi di scuola ieri mattina “esame” finale e diploma per gli studenti che hanno partecipato al progetto inserito nel Piano di diritto allo studio. Protetti da appositi caschetti, ragazzi e ragazze hanno montato i tendoni, provato a spegnere incendi indossando casacche e caschi da pompieri, effettuato manovre salvavita sui manichini disposti sul prato, imparato a gestire pazienti in barella, riempito sacchi di sabbia per affrontare alluvioni, imparato a utilizzare le radioline ricetrasmittenti. L’evento è stato organizzato dall’assessorato alla Protezione civile guidato da Emiliana Brognoli, con l’assessorato alla Scuola (Paolo Bianchi), la Protezione civile comunale e il Cor coordinati dal presidente Claudio Zucchetti. Sono intervenuti 63 volontari appartenenti alle squadre dalla Città Metropolitana, da Busto Garolfo, Cornaredo, Legnano, Cesano Boscone, Settimo Milanese, Cinisello Balsamo, Villa Cortese e Dairago. Erano inoltre presenti Rho Soccorso, FIR CB per le radio, Seo Bollate, Buccinasco Croce Verde. Al termine consegna degli attestati. "Siete bellissimi, siete il futuro che guarda alla Protezione civile" - ha commentato l’assessore Brognoli -.

Ro.Ramp.