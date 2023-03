Cambiano gli orari di alcuni Atm Point: quando e in quali stazioni

Cambio degli orari per alcuni Atm Point. Con la diffusione sempre maggiore dei servizi digitali fra gli utenti del trasporto pubblico, l’azienda sta riorganizzando alcuni dei suoi servizi “vis – a – vis”.

Da sabato 1° aprile, infatti, alcuni sportelli chiuderanno nel week-end. Il sabato rimarranno aperti, dalle 7.45 alle 20, i punti vendita e informazioni delle stazioni di Duomo, Centrale, Cadorna e Loreto. Saranno chiusi quelli di Garibaldi, Romolo e Zara. La domenica saranno aperti, dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30, gli sportelli di Duomo e Centrale. Saranno chiusi tutti gli altri.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile saranno chiusi tutti gli Atm Point. Lunedì 24 aprile saranno aperti, dalle 7.45 alle 20, gli sportelli di Duomo, Centrale, Cadorna, Loreto e Romolo. Saranno chiusi quelli di Garibaldi e Zara. Martedì 25 aprile saranno aperti, dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30, gli sportelli di Duomo e Centrale. Resteranno chiusi tutti gli altri.

Dal 1° maggio alla stazione di Romolo della M2 chiuderà l’Atm point. Nella stazione verrà installata una stampante self service per ritirare le nuove tessere per l’abbonamento, che si potranno ordinare online.

Attraverso la app e il sito internet di Atm è possibile accedere a diversi servizi: abbonarsi ai mezzi pubblici, ricaricare l’abbonamento, rinnovare una tessera scaduta e in scadenza, chiedere tessere per ragazze e ragazzi sotto i 14 anni, chiedere il rimborso degli abbonamenti, scaricare le detrazioni per la dichiarazione dei redditi, pagare una multa presa sui mezzi.