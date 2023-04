Milano, da oggi sui mezzi Atm biglietti a bordo con la carta di credito contacless

Milano - Da questa mattina il biglietto per viaggiare sui mezzi Atm si può fare direttamente a bordo con carta di credito. È partita infatti oggi la “rivoluzione contactless” che permette ai viaggiatori di pagare il biglietto con carta di credito contactless su tutti i mezzi di superficie della rete, come già avviene per le metropolitane.

Grazie all’installazione dei nuovi dispositivi a bordo, basterà passare la propria carta di credito (Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay) sull’obliteratrice, attendere pochi istanti e sul display apparirà il messaggio di avvenuta transazione accompagnato da una luce di verde e dal suono di conferma.

Da maggio verrà inoltre rilasciata una nuova versione dell’App Atm Milano in cui sono migliorate alcune funzionalità, come ad esempio il calcolo del percorso, la visibilità per l’acquisto di biglietti e abbonamenti e delle fermate preferite.

E a inizio 2024 verrà presentata una nuova App completamente ripensata in cui l’innovazione principale sarà la possibilità di caricare l’abbonamento direttamente sullo smartphone. Già oggi più del 60% dei biglietti venduti è paperless con l’obiettivo di raggiungere l’80% nei prossimi anni.