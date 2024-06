Atm sempre più green: in arrivo a Milano altri 280 bus elettrici e dal 2030 una flotta solo ecologica

Milano, 5 giugno 2024- La scelta green è nei numeri come la rotta aziendale di Atm punta allo sviluppo e alla sostenibilità ecologica della crescita dei servizi a Milano. Una conferma “politica” viene dalla partecipazione oggi, mercoledì 5 giugno, alla Giornata Mondiale dell’Ambiente . Numeri alla mano, un impegno concreto quello di Atm per la salvaguardia dell’ambiente o dal recente studio “Quality of life in European cities”, realizzato dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat, ha promosso il capoluogo lombardo come città italiana d’eccellenza per il trasporto.

Da dove viene l’energia?

Tutta l’energia acquistata da Atm proviene da fonti rinnovabili certificate e già il 70% del servizio è elettrico, un dato destinato a crescere nei prossimi mesi e anni. L’Azienda infatti ha messo in atto un importante piano di investimenti con il progetto Full Electric con l’obiettivo di rendere la mobilità di Milano totalmente sostenibile.

La flotta verde

Oggi sono in circolazione 250 bus elettrici che entro l’estate saliranno a quota 280 per arrivare a 600 nel 2026 e a 1.200 entro il 2030, raggiungendo così l’obiettivo di completa conversione della flotta.

Depositi e ricariche

Prosegue la riconversione dei depositi in chiave green con la sede di via Palmanova e l’installazione di 50 charger per la ricarica notturna dei bus prevista per quest’estate, dopo gli interventi già effettuati nei depositi di San Donato, Sarca e Giambellino. Confermata inoltre la realizzazione di due nuovi depositi full electric : il primo in viale Toscana, dal concept innovativo unico in Italia sarà parzialmente sotterraneo e con spazi verdi aperti al pubblico; il secondo in via Barzaghi sarà completamente indipendente a livello energetico.

Autoproduzione di energia

Oggi sono 11mila i metri quadrati di superficie di impianti fotovoltaici nelle diverse sedi Atm, che producono in un anno 1.8 GWh di energia elettrica. A questi si aggiungono 60 pensiline dotate di tetti fotovoltaici che rendono le fermate energeticamente autonome.

Atm e i milanesi

Sviluppo e sostenibilità hanno bisogno del contributo di tutti, in questo caso dei clienti Atm E il caso del nuovo biglietto RicaricaMi. Un cambiamento di abitudini consolidate ma essendo riutilizzabile riducendo lo spreco di biglietti di carta.