"Assumere su tutti i posti: ne restano vacanti seimila"

Sono 724 su 1.100 le scuole senza Dsga, il direttore dei servizi generali e amministrativi. È partita la procedura valutativa di progressione "all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione" riservata ai facenti funzione Dsga: un’operazione che permetterà di coprire 382 posti. "È una procedura che abbiamo fortemente voluto – spiegano dalla Flc-Cgil – che fornisce una risposta di qualità alle scuole e al personale amministrativo, di cui si valorizzano le professionalità che per anni hanno svolto questa funzione in modo precario". Una prima stabilizzazione per chi ha traghettato le scuole in questi anni. "Ma non è abbastanza", rilancia il sindacato.

"Più della metà delle scuole (64%, ovvero 724 istituzioni) quest’anno hanno lavorato senza Dsga titolare: ora riusciremo a dare immediata stabilizzazione a una parte di quei posti, per gli altri si tratterà di un altro anno di precariato", ricorda la Flc-Cgil che chiede di "cambiare le regole del reclutamento e considerare come contingente per la stabilizzazione tutti i posti vacanti e disponibili in organico, non soltanto i posti derivanti dalle cessazioni per pensionamento". Allo stato attuale, "saranno stabilizzati 975 posti e se ne lasceranno scoperti altri seimila posti". Sono 6.767 i posti vacanti e disponibili dopo la mobilità, corrispondenti al 22% dell’organico. "Se pensiamo che nel 2023/24 hanno lavorato 19.871 collaboratori scolastici in 5.481 sedi, con 55.449 alunni con disabilità, abbiamo chiaro sotto i nostri occhi il dato del fallimento delle politiche di inclusione della comunità educante. Significa, per esempio, che mediamente ogni plesso poteva usufruire della presenza di 3,5 collaboratori scolastici, ma in presenza di 10 alunni con disabilità, ogni collaboratore scolastico ha avuto in carico tre studenti con disabilità. In queste condizioni non è possibile garantire l’accoglienza e la cura degli studenti più fragili".Si.Ba.