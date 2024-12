Asst Melegnano, si tirano le somme: "Più personale, posti letto costanti"

Un anno intenso, con sforzi che si sono concentrati su vari fronti, dai servizi ospedalieri a quelli offerti sul territorio. È tempo di bilanci anche per l’Asst Melegnano Martesana, la cui direzione ha ufficializzato numeri e obiettivi dell’attività svolta nel 2024. "Nel corso dell’anno - fanno sapere dall’ente sanitario con Roberta Labanca al timone - si è assistito a un’inversione del trend occupazionale, con un incremento rispetto al 2023 di 114 unità tra infermieri, tecnici di radiologia, di laboratorio e di riabilitazione, ostetriche, Oss, personale amministrativo, assistenti sociali, terapisti e infermieri di famiglia. La dotazione del personale infermieristico ospedaliero è quella che rappresenta la maggior criticità per le note carenze a livello nazionale, ma registra una sostanziale tenuta rispetto al 2023".

A gennaio è in programma l’espletamento di un ulteriore concorso per il reclutamento di infermieri; il nuovo bando andrà a sommarsi a quelli promossi nel 2024, attraverso i quali, rimarcano dall’azienda, "si è comunque garantita la sostituzione del turn over". Sul fronte ospedaliero, Asst segnala il mantenimento dei posti-letto presenti nei diversi presidi e un dialogo costante tra ospedali e territorio, con particolare attenzione alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili. Più che confortanti i numeri dei punti nascita: quello di Melzo, anche grazie ad un accordo col San Gerardo di Monza, ha totalizzato ad oggi 532 parti, quello di Vizzolo Predabissi 585. Cifre alle quali ha contribuito anche la costituzione di un tavolo permanente tra consultori e punti nascita.

In attesa della messa in funzione di quelle definitive, nel 2024 si è provveduto a sviluppare i servizi delle 8 Case di comunità ponte, con l’avvio di nuove attività rese da personale dedicato quali infermieri di comunità, assistenti sociali e psicologi di comunità. Complessivamente sono state erogate 24mila prestazioni. Sul fronte degli accordi sindacali, al personale non medico sono state corrisposte le progressioni economiche del 2023 e si è raggiunta l’intesa per quelle del 2024. L’Asst Melegnano Martesana è stata inoltre tra le prime in Lombardia a firmare il nuovo contratto integrativo per il personale medico, con l’incremento di varie indennità contrattuali.