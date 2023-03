Assolto l’ex deputato Verde Stefano Apuzzo

Giustizia e ambiente: assolto l’ex deputato Stefano Apuzzo. Segnalò e diede pubblicamente dei "criminali" a operatori che vide spargere nell’ambiente esche velenose a Opera. Dopo 5 anni di indagini e udienze si è concluso con l’assoluzione il processo a carico dell’ex deputato Verde e giornalista Stefano Apuzzo. "Il fatto non costituisce reato" per uno dei capi di imputazione e "il fatto non sussiste" per la seconda accusa. Il giornalista era difeso dallo Studio Marelli – Maniscalco di Milano. Nel marzo del 2018 l’attivista ambientale notò degli operatori di una ditta di disinfestazioni armeggiare vicino ad alcune tane di conigli e ricci presenti nel giardino condominiale di Noverasco. Poco dopo nelle buche vennero rinvenute esche avvelenate sparse. Stefano Apuzzo segnalò la circostanza alla ditta e all’amministrazione del condominio e fece accorrere le guardie ecologiche, la polizia locale di Opera e il sindaco di allora. A seguito dell’intervento pubblico che portò al sequestro delle esche e alla segnalazione alla Procura (archiviata), Stefano Apuzzo scrisse un post sui social nel quale definiva "criminali" gli operatori e i responsabili della ditta di disinfestazione-derattizzazione. Venne così querelato per "diffamazione a mezzo stampa". Risultato: "Il fatto non costituisce reato".

Massimiliano Saggese