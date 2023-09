Associazioni in vetrina fra esibizioni e curiosità

Appuntamento sabato prossimo e domenica con il "Week end dello Sport e delle Associazioni" a Bollate. Una vera e propria vetrina con stand espositivi delle associazioni sportive. I bollatesi potranno assistere e provare le diverse discipline sia in piazza Aldo Moro, davanti al Comune, che in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (sabato) che al parco centrale Martin Luther King (domenica). "Come ogni anno - commenta l’assessore allo Sport Ida De Flaviis - torna questo appuntamento pensato per dare la possibilità ai vari gruppi sportivi della città di farsi conoscere e illustrare i propri programmi per la stagione in corso. Per l’Amministrazione è importante presentare a tutta la città questa bella vetrina di offerta sportiva". Ci saranno stand, esibizioni e tornei per tutti i gusti dal calcio femminile agli schacchi, dal basket 3 contro 3 al taekwondo e domenica dalle ore 16 alle ore 18 Baskin, Rugby inclusivo ed integrato e Calcio integrato con il progetto Nuove Rotte. Ro.Ramp.