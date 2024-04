Associazioni, 135 le onlus iscritte all’albo

Dagli scacchi alla solidarietà, dal soccorso agli interventi di protezione civile. Salgono a quota 135 le associazioni di Cinisello iscritte all’albo. L’Amministrazione ha anche inserito, tra gli obiettivi strategici, proprio le attività di collaborazione e relazione con onlus ed enti attivi in ambito civile, sociale, educativo, culturale, ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico-territoriale, sportivo, ricreativo.

Da qui l’appello alle associazioni non ancora iscritte a registrarsi all’albo comunale. Entrare in questo elenco consente, infatti, anche di godere di benefici finanziari e vantaggi economici, oltre a essere uno strumento attraverso cui con il Comune stringe accordi per servizi e collaborazioni."Le associazioni sono veri e propri pilastri nella nostra comunità cittadina e svolgono un ruolo veramente fondamentale - ha dichiarato l’assessore al Welfare e Terzo Settore Riccardo Visentin (nella foto) -. La nostra attenzione è costante e l’approvazione di questa ultima delibera ne è l’esempio.

Siamo attenti, vicini e pronti a sostenere quelle realtà attive e operanti sul territorio.

Da parte nostra c’è la volontà concreta di essere a sostegno del mondo delle associazioni e delle attività svolte quotidianamente nei vari ambiti: dalle fragilità alle disabilità, dalla socialità alla solidarietà, dallo sport alla cultura".

La.La.