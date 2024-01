Assistenti sociali per centri migranti

Assistente sociale presso centri aiuto stranieri

1 posto

Sedi di lavoro: Milano, Giussano, Lentate sul Seveso.

Codice offerta Afolmet: 72129. Contratto: determinato /indeterminato. Contratto collettivo nazionale (Ccnl): Cooperative sociali. Orario di lavoro: previsto dagli accordi con le Prefetture di competenza, da valutare in sede di colloquio. La risorsa si occuperà di consulenza socio-assistenziale nell’ambito di un progetto di integrazione sociale rivolto a migranti e profughi. Opererà presso centri di aiuto per stranieri (Cas) sul territorio delle province di Milano e Monza-Brianza. I candidati devono avere la laurea in Scienze del servizio sociale ed essere iscritti all’albo di competenza. Gradita esperienza nel ruolo e conoscenza delle lingue: francese, inglese, spagnolo, arabo. Indispensabile patente B e possesso di un mezzo di trasporto per raggiungere le sedi lavorative. Retribuzione: inquadramento commisurato al profilo e all’esperienza.

Assistente sociale, 1 posto

Sede di lavoro: Cusago (Mi). Codice offerta Afolmet: 72546. Contratto: tempo determinato con possibilità di inserimento. Ccln: Cooperative sociali. Orario di lavoro: part time 25 ore (lunedì-venerdì, orario da concordare). La risorsa si dovrà occupare di attività di segretariato sociale e servizi sociali quali attività di sostegno e supporto di persone e/o famiglie, definendo e progettando percorsi e interventi mirati e specifici di tipo socio-assistenziale, educativo e psicologico. Profilo ideale: necessaria laurea in Scienze dell’educazione e iscrizione all’albo di competenza; minima esperienza nel settore; preferibile patente B e automuniti. Buone doti di interazione e capacità di ascolto.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it