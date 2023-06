"Assemblea pubblica sull’ipotesi stadio del Milan"

"Si organizzi un’assemblea pubblica sul tema del nuovo stadio: ogni cittadino di San Donato, da oggi a domenica, invii una mail al sindaco con questa richiesta". E’ l’appello di comitati e associazioni che lo scorso sabato hanno organizzato una manifestazione di protesta contro l’ipotesi che il Milan possa costruire un proprio stadio a San Donato, nell’area San Francesco (nella foto). Gli stessi enti che hanno promosso il presidio della settimana scorsa hanno ora diffuso un testo, predisposto dall’associazione N"O"IRecsando, che tutti gli interessati possono copiare e inviare per posta elettronica al sindaco Francesco Squeri, con l’invito ad aprire un confronto pubblico sul maxi impianto sportivo. Il contenuto del messaggio, e l’indirizzo istituzionale al quale inoltrarlo, si trovano al link https:www.recsando.itassembleapubblica-areasanfrancesco.

Nel testo di parla di un’assemblea pubblica come di uno degli strumenti per "una discussione approfondita e inclusiva", necessaria a "comprendere meglio i vantaggi e gli svantaggi di questo progetto". Si auspica inoltre che all’incontro vengano invitati "esperti, accademici e membri della società civile che possiedano competenze specifiche sull’argomento in questione".

A.Z.