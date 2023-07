Asperger e la vittoria di Lorenzo: ora ho un lavoro ma è stata dura contro l’esclusione

Milano, 4 luglio 2023 – “Spesso si viene esclusi: è una condizione comune a tanti, soprattutto a chi come me convive con l’Asperger (una forma di autismo, ndr ). Ma bisogna avere la forza di rimanere se stessi: la propria strada si trova. Io sono rinato quando ho capito di non essere solo".

Lorenzo Siena ha 25 anni ed è al suo primo giorno di lavoro "con un contratto a tempo indeterminato" per l’azienda Edi, che realizza effetti visivi per cinema e serie televisive dal 2001. È accreditata con major hollywoodiane come Disney, Marvel, DC Comics, Warner Bros e 20th Century Studios, è punto di riferimento per registi italiani e ha vinto per due anni il David di Donatello per i migliori effetti speciali visivi.

Qual è la sua più grande passione?

"Quella per l’informatica. Fin da piccolo sono stato attratto dai computer: li smontavo, incuriosito, perché volevo guardarli dall’interno".

A scuola ha incontrato difficoltà?

"Soprattutto nel relazionarmi con gli altri. Alle medie venivo preso in giro con parole come “handicappato“ e mi sentivo diverso. Tendevo a isolarmi. Alle superiori nei miei confronti c’era freddezza fino alla quarta. Poi sono stato bocciato e mi sono trovato meglio nella classe successiva, riuscendo a stringere amicizie. Mi sono diplomato come perito elettronico".

E poi?

"Ho cercato la mia strada ma non è stato facile. La svolta è arrivata quando un’amica di mia madre ha letto su un giornale dell’esistenza di “Scuola Futuro Lavoro“, dedicata ai ragazzi Asperger, per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro. Mi sono iscritto. Questa scuola è stata di grande aiuto non solo per aumentare le mie competenze ma anche perché mi sono reso conto di non essere solo: anzi, ci sono tanti ragazzi che hanno ancora più difficoltà di me. Ho sentito di poter fare tanto per la mia vita. Poi, grazie all’agenzia Umana, sono entrato in contatto con Edi".

Di cosa si occupa per Edi?

"Di installazione di sistemi operativi, manutenzione pc e server e altro. Mi sono sentito accolto e benvoluto fin da subito. Dopo un periodo di stage ho firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato e oggi (ieri per chi legge, ndr ) è il mio primo giorno di lavoro da assunto. Sono molto felice. Vorrei che leggendo la mia storia altri ragazzi con Asperger capiscano che tutti possono riscattarsi: bisogna seguire la propria passione e impegnarsi".

Quanto impiega ad arrivare al lavoro?

"Un’oretta. Vivo a Carnate, in provincia di Monza e Brianza, quindi prendo il treno fino alla stazione Garibaldi, poi la metropolitana o il tram per raggiungere la sede di Edi in via Bertini, zona Sarpi".

La sua famiglia è orgogliosa?

"Altroché. Sia i miei genitori e sia mio fratello. Sono contenti per me".