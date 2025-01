Asilo del Cane, avanti tutta. E i gatti sono in aumento: "Gioia per ogni adozione"

Anno intenso il 2024 per i volontari dell’Asilo del Cane di Palazzolo Milanese, che si trovano sempre più mici da accogliere. Così, il rifugio padernese diventa sempre più grande anche per i gatti, che continuano ad arrivare tra abbandoni, staffette e lasciti. Alla porta di via Mazzini arrivano pelosi anziani, magari dopo la morte del loro proprietario, perché nessuno della famiglia se ne può o vuole occupare. Ma ci sono anche i cuccioli, che crescono a grande velocità e hanno bisogno di una casa per socializzare e non conoscere a lungo il gattile.

"Il 2024 è stato un anno ricco di tante emozioni. Tristezza per i nuovi ingressi, rabbia per i nuovi abbandoni, ma anche gioia per ogni adozione - raccontano i volontari -. Lo scorso anno abbiamo accolto ben 158 nuovi gatti in seguito ad abbandono, ritrovamento, cessione di proprietà o staffetta". L’Asilo ha però completato 146 adozioni al 30 dicembre e altre ne sono seguite in queste prime settimane dell’anno. Il primo adottato del 2025 è stato il cucciolo Smog. Dopo di lui anche gli "storici" Rey e London, inseparabili fratelli elettivi che si sono conosciuti proprio nel rifugio, "sono stati adottati in coppia da una famiglia che ha compreso il loro legame speciale". Pochi i mici che hanno una permanenza di oltre un mese.

"Nel 2024 abbiamo anche completato cinque staffette da associazioni del Sud Italia, per dare più possibilità di adozione a questi esemplari davvero speciali". Non sono mancati gli addii dei gatti anziani, che da tanti anni vivevano nel rifugio di Palazzolo e che ne erano quasi diventati le mascotte: Red, Valery, Maya e Wind, "che rappresentavano il cuore pulsante del gattile, la sua storia". Crescono i numeri degli animali accolti e accuditi in via Mazzini, ma cresce anche l’esercito dei volontari: nel 2024 sono arrivati a essere 32, di cui 11 arrivati proprio durante lo scorso anno.

"Siamo un gruppo unito che lavora con un solo obiettivo - spiegano -. Il benessere dei mici. Vogliamo ringraziare per il supporto e augurarci un 2025 ancora più ricco di traguardi ed emozioni". L’Asilo va avanti con le donazioni, la vendita di accessori hand made ai mercatini e i contributi degli stessi volontari. Si può adottare un micio anche a distanza, soprattutto per quelli più anziani e malandati che non possono andare in affidamento.