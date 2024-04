Asili, per ridurre le lista d’attesa sedici posti convenzionati in più

A settembre, le famiglie colognesi troveranno 16 posti convenzionati in più per il servizio del nido. "L’asilo rappresenta un servizio fondamentale e fortemente richiesto – commentano il sindaco Stefano Zanelli e l’assessore all’Istruzione Alessandro Del Corno –. Per questo vogliamo garantirlo al più ampio numero possibile di nuclei, supportandoli nell’accesso con ogni sostegno a disposizione".

La procedura per l’affidamento in concessione della gestione di 4 dei 5 nidi comunali, bandita durante la gestione commissariale del Comune, aveva previsto la possibilità per l’operatore di utilizzare 38 dei 238 posti disponibili al di fuori dei termini dell’appalto con una tariffazione a sua scelta. Questo con l’intenzione di sfruttare al massimo la capienza delle strutture per incrementare l’offerta del servizio senza ulteriori aggravi per la spesa pubblica. Ciononostante, attualmente di questi 38 posti privati 16 nell’asilo di via Pascoli risultano ancora disponibili: gli utenti in graduatoria hanno rinunciato a usufruire del servizio proprio per l’assenza delle agevolazioni previste per i posti convenzionati. "Valutando i dati a disposizione, con lo scopo di garantire le agevolazioni a una platea più ampia di cittadini, abbiamo scelto di incrementare i posti convenzionati". Oltre al correttivo in corsa, c’è un obiettivo a medio termine. "Questo provvedimento – conclude Del Corno – è un primo passo per ridurre drasticamente le lista d’attesa che abbiamo ereditato in questo ambito. Lavoreremo per questo per tutta la durata del mandato". La.La.