Ascensore fermo in stazione. Scatta la protesa dei pendolari

CUSANO MILANINO

"Alla stazione l’ascensore è fermo in manutenzione fino al 30 giugno. Ma la gente anziana o chi ha bagagli e carrelli come si regola?". Le proteste dei pendolari in questi giorni hanno invaso anche il municipio, che ha deciso di prendere carta e penna e scrivere a Trenord, chiedendo un intervento più rapido per l’accessibilità degli ascensori, che resta un problema irrisolto per molti cittadini di Cusano e Cormano. Un disservizio che incide direttamente sul diritto alla mobilità, rendendo difficile o impossibile l’ingresso ai treni per persone con disabilità, anziani, genitori con passeggini e viaggiatori con bagagli pesanti. "Capisco bene il disagio, anche perché mi sto confrontando con problematiche simili su altri impianti di competenza comunale – ha ammesso l’assessore alla Viabilità Massimo De Rosa -. So quindi quanto possa essere complesso garantire sempre il pieno funzionamento degli ascensori, ma proprio per questo non possiamo restare indifferenti quando il problema si prolunga troppo. Pur consapevoli che le problematiche legate agli impianti elevatori coinvolgono più realtà e non sempre trovano risposte rapide, è doveroso dare voce ai cittadini che si sentono esclusi da un servizio pubblico essenziale".

Per questo motivo, l’amministrazione ha inoltrato una segnalazione formale a Ferrovie Nord, chiedendo il ripristino quanto prima, "nel rispetto degli standard minimi di accessibilità che ogni nodo del trasporto pubblico dovrebbe garantire". Intanto, il consiglio comunale di Cormano ha approvato una variazione di bilancio che ha stanziato 45mila euro per sistemare gli ascensori del sottopasso tra Cormano e Brusuglio, che sono poco funzionanti sin dalla loro installazione. La.La.