Artigianato in Fiera, oltre mille multe

Auto parcheggiate sulle piste ciclabili, sulle aiuole spartitraffico, sui marciapiedi oppure a bordo strada. In alcuni casi intralciavano il passaggio dei mezzi pubblici. Sono state 1161 le multe fatte dalla polizia locale intorno ai padiglioni di Fieramilano Rho, durante i nove giorni dell’Artigiano in Fiera. Dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 gli agenti, coordinati dal comandante Antonino Frisone, in collaborazione con le altre forze dell’ordine del territorio sono stati impegnati su due turni, con otto pattuglie di giorno e due pattuglie alla sera dopo le 22. E considerato che l’Artigiano in fiera ha registrato oltre un milione di visitatori il lavoro non è mancato. Delle 1.161 sanzioni la stragrande maggioranza è stata per divieto di sosta. Durante i controlli la polizia locale ha fermato tre auto con targa straniera. A bordo c’erano una decina di persone tutte di origine rom, tutti pluripregiudicate. Su una macchina con targa francese e una con targa rumena, c’erano alcuni soggetti che avevano a loro carico diversi ordini di allontanamento da parte dei questori di numerose città.

Su una terza auto, con targa inglese, viaggiavano tre giovani con precedenti per furto e spaccio di stupefacenti. In macchina è stata trovata una modica quantità di stupefacente. Il giovane alla guida era privo di patente di guida. Un altro automobilista è risultato essere destinatario di un un ordine di carcerazione in quanto deve scontare una condanna per furto. Per tutti e tre denunce a piede libero.

Roberta Rampini