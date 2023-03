Artem Uss, il cellulare segreto e i presunti complici. L’ombra dei Servizi di Mosca

Artem Uss

Milano - Non lo aveva con sé quando è stato bloccato il 17 ottobre all’aeroporto di Malpensa, prima di imbarcarsi su un volo per Istanbul con la moglie Maria Yagodina. È comparso la prima volta il 13 marzo, il giorno in cui è stato eseguito a Basiglio il sequestro dei dispositivi elettronici relativo al mandato di cattura emesso il 26 settembre dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti; tuttavia, non essendo presente nell’elenco degli oggetti che Aleksandrovic Artem Uss deteneva al momento dell’arresto, gli investigatori della Finanza delegati dalla Procura non lo hanno requisito, anche se ne hanno lasciato traccia nel verbale su tutto ciò che era stato trovato in casa in quell’occasione. Stiamo parlando di un cellulare, che, stando a quanto risulta al Giorno , l’imprenditore russo potrebbe aver utilizzato dal momento in cui è passato dal carcere ai domiciliari (dal 2 dicembre in avanti) e che non è stato trovato dai carabinieri intervenuti nell’abitazione di Borgo Vione subito dopo l’evasione del figlio quarantenne del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk Krai. È anche su quel telefono e sul traffico che ha generato nelle ultime settimane che si stanno concentrando gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo di via...