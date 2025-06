Arruolati 96 portalettere, 40 posti a Segrate

Con l’assunzione di 96 nuovi portalettere, Poste Italiane rafforza la propria rete logistica nella provincia di Milano. Questi nuovi ingressi vanno ad aggiungersi agli oltre 220 postini già assunti lo scorso ottobre, per un totale di più di 290 inserimenti negli ultimi sette mesi. Se si considerano anche gli addetti alla produzione, sono oltre 320 gli ingressi in azienda da ottobre 2024 ad oggi. Sul podio dei centri di distribuzione che fanno registrare il maggior numero di stabilizzazioni c’è quello di Segrate, con 40 inserimenti dall’autunno ad oggi. Un primato nella provincia di Milano.

La selezione ha coinvolto personale con esperienza pregressa in azienda, che aveva già ricoperto il ruolo di portalettere, o addetto allo smistamento, con uno o più contratti a tempo determinato per almeno sei mesi. Una scelta che valorizza le competenze acquisite sul campo. E così, tra i nuovi stabilizzati c’è anche il 26enne Simone Miccolis, assegnato all’area di Rozzano, che prima di approdare in Poste faceva il corriere. "Non amo i lavori statici - racconta -. Mi piace muovermi, stare all’aria aperta e creare relazioni con le persone. Nella zona in cui recapito gli abitanti hanno imparato a conoscermi e ormai si fidano di me. In azienda mi sono sempre sentito accolto. Avere un contratto a tempo indeterminato mi permette di guardare avanti, togliermi qualche sfizio, ma soprattutto fare progetti a medio e lungo termine". Le nuove assunzioni s’inseriscono in un contesto di crescita: nei primi tre mesi del 2025, il gruppo Poste - guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante - ha consegnato 77 milioni di pacchi a livello nazionale, con un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In provincia di Milano, l’aumento dei pacchi consegnati ha fatto segnare un +22%, confermando la centralità di questo territorio nel sistema logistico di Poste Italiane. In provincia di Milano l’azienda può contare su una rete composta da 28 centri di distribuzione e 2 centri di smistamento, supportata da una flotta al 60% a basso impatto ambientale. A questo si affianca la rete Punto Poste, che include oltre 18mila punti di ritiro in tutta Italia, tra attività commerciali e lockers. Nella sola provincia di Milano sono presenti oltre 500 esercizi aderenti – tabaccherie, bar, cartolerie ed edicole – che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e maggiore flessibilità.

mail: alessandra.zanardi@ilgiorno.it