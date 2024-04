Arriva l’Hello street food: stand, artisti e dj set. Festa a misura di famiglia

Inizia il periodo delle sagre e delle feste all’aperto con tanto cibo, artisti e dj set per animare la città nel fine settimana. “Hello street food“ arriva a Cologno Monzese con stand e proposte di intrattenimento in pieno centro storico. Per tutta la giornata, in piazza Castello, si potrà scegliere di mangiare un hamburger e altre pietanze da strada e fare un brindisi al "Beer Festival". Non solo food truck e boccali pieni di birra, l’area esterna di Villa Casati si trasformerà in una piazza conviviale con musica e animazione per i più piccoli così da creare un villaggio a misura di tutta la famiglia, aperto da mezzogiorno fino a mezzanotte. La.La.