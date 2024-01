Arriva la ruota panoramica. Sguardo sulla città dall’alto. Entusiamo e qualche polemica: troppo vicina all’antico castello

Con il taglio del nastro e le prime corse, nella mattinata di ieri si è alzato il sipario sulla ruota panoramica. Un’installazione di 26 metri e con 100 posti a sedere, per uno sguardo sulla città vista dall’alto. Nella centralissima piazza Vittoria, la suggestiva attrazione resterà a disposizione del pubblico fino al 10 marzo. Voluta dal Comune, che ha concesso lo spazio, e dalla società IX Miglio - che ha curato gli aspetti organizzativi - la ruota promette di richiamare pubblico anche da fuori città. Famiglie con bambini, ma non solo.

"Per Melegnano si tratta di una novità assoluta, un elemento di attrazione in un periodo dell’anno solitamente povero di eventi", commenta il sindaco Vito Bellomo, che precisa: "L’iniziativa non ha comportato costi a carico della collettività. Il Comune ha concesso l’occupazione del suolo pubblico, a fronte della quale il gestore contribuirà all’organizzazione degli eventi per il prossimo Carnevale. L’obiettivo è testare la risposta del pubblico, per valutare se riproporre l’iniziativa anche in futuro". La ruota, che la sera è illuminata, resterà in funzione tutti giorni, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 22, il sabato e la domenica dalle 11 alle 22.30. Il biglietto costa 7 euro per gli adulti e 6 per i bambini fino a 12 anni; ingresso gratuito per i disabili e i bambini fino a 2 anni. Sono previsti degli sconti per le scolaresche.

E a Carnevale, ingresso gratuito per chi si presenterà in maschera. A margine dell’installazione si è consumata qualche polemica per la vicinanza, che qualcuno reputa eccessiva, tra la ruota panoramica e l’antico castello del 1243, che è tra i luoghi-simbolo di Melegnano. Altri cittadini invece si sono detti favorevoli all’iniziativa.