Arriva la geotermia l’idea per risparmiare

Quasi 12mila abitazioni di Bollate potranno essere riscaldate dalla geotermia, l’energia rinnovabile, economica, a basso impatto ambientale che utilizza la falda acquifera. È quello che prevede un progetto dell’azienda Argillaia del gruppo Parolo alla cui realizzazione parteciperà anche il Comune e il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano come partner scientifico. "La geotermia mi è particolarmente cara fin da tempi non sospetti, tanto che è presente già nel mio programma elettorale del 2020 - dichiara il sindaco Francesco Vassallo -. Proprio per questo l’amministrazione ha colto con favore la proposta venuta da un imprenditore bollatese che intende mettere a punto un progetto utile a tutta la nostra collettività". In che cosa consiste il progetto? Nella realizzazione di un impianto geotermico per la produzione di energia termica, grazie all’utilizzo di una falda acquifera profonda, rilevata a Bollate. Il risultato è la produzione di un’energia pulita, ottenuta recuperando l’acqua calda dal sottosuolo, prelevata attraverso un pozzo geotermico e distribuita nelle case attraverso un’apposita rete di distribuzione. La presenza di un secondo pozzo di re-immissione garantisce che l’acqua prelevata sia riportata nel suo naturale alveo mediante un procedimento di abbattimento termico che garantisce l’equilibrio calorico della falda. Dopo due anni di studio ora il progetto potrebbe diventare realtà nei prossimi anni. "È importante questa collaborazione pubblico-privato per dare vita a un’idea innovativa ma già consolidata in altre realtà, sia europee che italiane", ha dichiarato l’imprenditore Enrico Parolo.

Ro.Ramp.