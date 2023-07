Arriva la carta solidale Un aiuto alle famiglie

Arriva la carta solidale acquisti 2023. Si tratta di una carta di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati. La carta, rilasciata da Poste italiane, è nominativa e contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro. Possono riceverla i cittadini con nuclei familiari di almeno tre componenti e con una certificazione Isee non superiore ai 15mila euro annui. Non è necessario presentare domanda, i beneficiari sono individuati direttamente dall’Inps. Non è possibile ricevere il contributo nel caso in cui si riceva già il reddito di cittadinanza, reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno. L’Inps ha comunicato che a Novate Milanese la carta solidale è stata assegnata a 219 cittadini. D.F.