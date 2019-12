Milano, 28 dicembre 2019 - Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polizia ferroviaria di Milano Centrale, durante i controlli straordinari effettuati per le festività natalizie, hanno arrestato un cittadino somalo di 21 anni, a carico del quale è risultato un provvedimento di custodia cautelare in carcere da eseguire per i reati di violenza sessuale e false attestazioni a pubblico ufficiale. Stando a quanto riferito i reati sono stati commessi dall'uomo il 10 dicembre scorso, all'interno di un negozio della stazione Centrale di Milano. Nella circostanza, lo straniero, dopo aver tentato il furto di un oggetto, si era avvicinato alla commessa tentando di bloccarla e baciarla. Immediatamente rintracciato dagli agenti del settore operativo della Polfer, l'uomo è stato arrestato. Dopo l'arresto, convalidato, il 21enne è stato posto in libertà, ma il gip, su richiesta del pubblico ministero ha emesso la misura cautelare della detenzione in carcere. La sera del 24 dicembre infatti, il somalo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore.

