Abusò di una coetanea a Milano: 27enne arrestato a Olbia

Milamno – Rintracciato in un'attività di Olbia dove lavorava, un giovane di 27 anni è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato di polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Milano per violenza sessuale.

L'uomo, un nigeriano, è stato condannato a quatto anni per un episodio avvenuto nel capoluogo lombardo. Dopo aver conosciuto una coetanea su un sito d'incontri, il 27enne l'aveva invitata a casa, dove l'aveva trattenuta contro la sua volontà e toccata nelle parti intime.

Riuscita a scappare, la donna si era rivolta alle forze dell'ordine, che avevano arrestato il giovane, che e' stato poi condannato e ora condotto da Olbia nel carcere di Bancali a Sassari.