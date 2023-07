Milano, medico del Policlinico pestato dal figlio di una paziente: arrestato l’aggressore

Milano, 26 luglio 2023 – Ieri sera i carabinieri della Compagnia Duomo hanno messo ai domiciliari Agrippino Falcone, il cinquantaseienne che una settimana fa aveva aggredito un medico del Policlinico, spezzandogli il femore della gamba destra in tre punti. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria è arrivato a valle degli approfondimenti investigativi seguiti al violentissimo raid, che hanno consentito di "chiedere provvedimenti cautelari adeguati", fanno sapere da via Moscova.

Il primo intervento

Già in quelle ore i militari del Radiomobile e della Duomo, coordinati dal capitano Gabriele Lombardo, avevano accertato la dinamica dell'accaduto, denunciando l'uomo per lesioni aggravate. Stando a quanto ricostruito dal Giorno, il sabato precedente al blitz di via Sforza, Falcone e la moglie si erano recati nel paese natale di Militello in Val di Catania, in Sicilia, e avevano portato via da una Rsa la madre di lui, ottantaseienne, dopo aver picchiato la nipote R.C. che aveva tentato di opporsi e nonostante la mancata autorizzazione del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno della donna. Dopo un lunghissimo viaggio da sud a nord, l'anziana, debilitata dall'odissea in auto e stordita dall'improvviso cambiamento di ambiente, era stata ricoverata lunedì al Policlinico per un grave decadimento cognitivo.

In ospedale

Due giorni dopo, Falcone era piombato in ospedale e aveva iniziato a chiedere con insistenza che la madre venisse dimessa: mentre il medico gli stava spiegando i motivi sanitari e amministrativi che rendevano quella richiesta irricevibile, il cinquantaseienne, dichiarato invalido permanente al 100% lo scorso 9 marzo e in cura al Cps di Monza, lo aveva colpito con un pugno, per poi saltargli sulla gamba con tutto il peso del corpo. Quindi era stata scattata la chiamata al 112 e l'arrivo dei militari del pronto intervento. Ieri sera l'arresto.