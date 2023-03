Milano, la polizia arresta un 27enne egiziano: aveva in casa 275 dosi di cocaina

La polizia ha arrestato il giovane spacciatore

Milano – Martedì sera la Polizia ha arrestato a Milano un cittadino egiziano di 27 anni, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e attualmente affidato ai Servizi Sociali, e una cittadina italiana di 64 anni, anche lei con precedenti penali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti del Commissariato Bonola hanno proceduto a un controllo per verificare la presenza del cittadino straniero nell'abitazione di via Tracia in cui dimora e dove, dopo la detenzione agli arresti domiciliari fino a dicembre scorso, affidato ora al Servizio Sociale di Milano, ha l'obbligo di permanere dalle 21 alle 6.

Nell'appartamento, di proprietà della donna che era presente, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Bonola hanno trovato 275 dosi di cocaina per un peso totale di quasi un etto e mezzo, 2 grammi di hashish e 12.700 euro in banconote di vario taglio, provento dell'attività di spaccio.