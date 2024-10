Milano, gli rubano il cellulare e si arrampica sulla stazione Centrale per protesta

Milano – La protesta sui generis e a dir poco plateale in cima all'edifico Centrale della stazione, pare per protestare per il furto di un cellulare in piazza Duca d'Aosta. Gli sguardi all'insù di centinaia di passeggeri che in quei minuti stavano entrando o uscendo dalla stazione. L'attivazione del piano di emergenza, con il materassone allestito dai vigili del fuoco per attutire l'eventuale caduta. E l'intervento degli agenti della Polfer, che hanno convinto l'uomo a scendere.

La segnalazione della polizia

L'allarme è scattato attorno alle 18 di oggi, venerdì 25 ottobre, quando alcuni poliziotti del Reparto mobile in servizio davanti agli ingressi della stazione si sono accorti di quella sagoma che stava scalando la facciata, utilizzando l'impalcatura di un cantiere vicino alla Galleria delle Carrozze. Nel giro di pochi minuti, sono intervenuti cinque mezzi dei pompieri e gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal dirigente Nunzio Trabace. L'emergenza è rientrata poco dopo le 19.30, quando l'uomo, un cittadino romeno non ancora compiutamente identificato, è sceso, per fortuna illeso: è stato accompagnato negli uffici della Polfer per ulteriori accertamenti, che riguarderanno anche le sue condizioni psichiche.