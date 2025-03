Armonie di scena con Michele Mirabella

La stagione culturale Armonie di Scena 2025 entra nel vivo: la rassegna prosegue con un appuntamento, domani alle ore 21. Nella Sala della Comunità-Oasi, in piazza della Vittoria 12, andrà in scena lo spettacolo "Curriculum: è intelligente ma non si applica". La serata vedrà la partecipazione di Michele Mirabella (nella foto), affiancato dal Duo Saverio Mercadante e Rocco Debernardis in qualità di voci narranti. Ad accompagnare il racconto musicale saranno il clarinetto e il pianoforte, suonati da Carlo Balzaretti. La rassegna Armonie di Scena nasce da un’idea della Trivultiu’s Acàdemy, sotto la guida del suo presidente Maurizio Dones, e grazie al sostegno del parroco don Luigi Togni. L’iniziativa si propone di offrire al pubblico momenti di riflessione attraverso un connubio tra parole e musica. Mas.Sag.