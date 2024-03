Dal controllo in strada alla scoperta dell’arsenale: nei guai un 52enne del Gratosoglio

Milano, 5 marzo 2024 – Un arsenale in casa. Forse l'uomo, italiano di 52 anni, non avrebbe mai immaginato che la polizia potesse scoprirlo. E invece, da un semplice controllo in strada, i poliziotti motociclisti delle Nibbio sono approdati nel suo alloggio di Gratosoglio scoprendo il suo "tesoro" e sequestrandolo.

Tutto è cominciato poco dopo le 17 di ieri, lunedì 4 marzo, in via Costantino Baroni, quando l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in particolare per percosse e lesioni, è stato fermato per un controllo in strada: nella sua auto gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico. Subito dopo la polizia ha quindi deciso di perquisire casa sua dove ha trovato una pistola revolver a tamburo - poi sottoposta a perizia - con sei proiettili calibro 21 e altri 15 proiettili. Nell’appartamento anche balestre e più armi da taglio. Per il 52enne è quindi scattato l'arresto per porto abusivo di armi.