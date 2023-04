Armato di coltello all’ufficio postale Arrestato all’istante

"Di qua non esce nessuno". Ore 17.30 di venerdì, ufficio postale di corso Sempione. Un uomo, con il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo, entra e punta deciso verso una dipendente: le si avvicina e tira fuori un coltello con manico di legno, intimandole di consegnare tutti i soldi in cassa. La donna mantiene la calma, ma nel frattempo riesce a dare l’allarme alla centrale operativa della Questura e ad attirare l’attenzione del direttore di filiale: l’obiettivo è quello di tenere impegnato il più possibile il bandito, così da fare in modo che rimanga lì fino all’arrivo delle forze dell’ordine. E così accade, per fortuna. Gli uomini dell’Ufficio prevenzione generale della Questura si materializzano nel giro di pochi minuti: l’uomo se ne accorge e si volta di scatto, indietreggiando e tenendo sempre una mano nascosta dietro la schiena. A quel punto, uno dei poliziotti estrae la pistola di ordinanza e la punta contro il rapinatore, ordinandogli di alzare immediatamente le mani e di mostrare quello che nasconde.

Il malvivente esegue senza fare troppa resistenza e butta a terra la lama con la quale poco prima aveva minacciato la dipendente dell’ufficio postale; poi scattano le manette. Dagli archivi di polizia emerge che l’uomo è tutt’altro che uno sconosciuto: è italiano, ha 48 anni e diversi precedenti alle spalle per colpi simili. Ora dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina aggravata. Nessuno è rimasto ferito nel corso del raid pomeridiano.