Argelati, il Municipio 6 alla Giunta: "Tempi lunghi, va riaperta nel 2025"

Due estati chiusa, ma la terza no. Assolutamente no. La Giunta del Municipio 6 scende in campo con una delibera in cui chiede al Comune di procedere alla riqualificazione della piscina Argelati anche con risorse proprie e di riaprire il centro balneare per l’estate del 2025, dopo due estati consecutive che hanno visto la struttura chiusa nonostante non sia stato approvato nessun progetto di restyling finanziato dai privati. "Il Municipio 6 – si legge nella delibera – considera prioritario l’obiettivo di restituire quanto prima alla cittadinanza il centro balneare di via Segantini che da sempre rappresenta un fondamentale servizio per il quartiere di riferimento e le realtà associative del territorio: pertanto, auspica la realizzazione di un progetto per la ristrutturazione dell’impianto sportivo tale da renderlo utilizzabile 12 mesi all’anno".

La presa di posizione del “parlamentino“ arriva dopo la commissione dello scorso 12 luglio, in cui l’assessora comunale allo Sport Martina Riva ha spiegato che "ancora non c’è un progetto di restyling dell’Argelati, progetto necessario perché la piscina ha grossi problemi strutturali che la rendono insicura. E 250 mila euro all’anno per tenere aperto il centro balneare per tre mesi sono troppi".

Sempre durante quella commissione, Riva ha svelato che un privato sarebbe interessato a far funzionare la piscina 12 mesi all’anno, ma la sua proposta non è stata ancora formalizzata. Anche in caso quel privato si facesse avanti a breve, il Comune prevede altri quattro anni per poter riaprire il centro balneare. Un cronoprogramma inaccettabile per il Municipio 6: "In ragione dell’eccessiva durata dell’iter necessario allo sviluppo di un progetto di “project financing” e del conseguente avvio dei lavori per la restituzione dell’impianto alla cittadinanza, il Municipio 6 intende proporre agli assessorati cittadini competenti di investire direttamente risorse nella manutenzione del centro balneare e suggerisce l’utilizzo di risorse economiche non allocate o risparmiate in sede di assestamento di bilancio".

M.Min.