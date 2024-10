Inseguimento ad alta velocità ad Arese con una Fiat 500 rubata

Arese, 30 ottobre 2024 – In fuga su una 500 rubata, speronando l’auto dei carabinieri e causando un incidente.

Arrestato dai carabinieri un cittadino marocchino di 33 anni, irregolare, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, ricettazione, lesioni personali colpose, fuga a seguito di sinistro con feriti e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere.

Tutto è accaduto ieri quando una pattuglia della stazione di Arese ha notato, parcheggiata nel centro commerciale "il Centro" di Arese, una Fiat 500 rubata a Senago un paio di settimane orsono. L’utilitaria alcuni minuti prima era stata segnalata dal sistema automatico comunale di letture targhe. Accortosi dei militari il 33enne marocchino è ripartito, speronando l’auto dei carabinieri e fuggendo verso Lainate. Una corsa folle urtando senza mai fermarsi contro un autoarticolato e un furgone prima di schiantarsi in via per Lainate a Rho contro due auto e ferendo in maniera non grave uno dei conducenti .

Il 33enne dopo aver abbandonato il veicolo rubato ha cercato di fuggire nei campi ma è stato bloccato dai carabinieri. Addosso all’uomo e nella 500 rubata sono stati trovati un coltello, diversi attrezzi atti allo scasso e una dose di hashish.

L’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Per l’arrestato questa rito direttissimo e custodia cautelare in carcere.