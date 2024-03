Arese, ciclista investita da moto e sbalzata a metri di distanza: 67enne gravissima

Era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da una moto, ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente sull'asfalto. Una donna di 67 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale san Carlo di Milano. L'incidente stradale ad Arese, è accaduto ieri pomeriggio poco prima delle 17.30 in via Monte Resegone.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho intervenuti sul posto, il motociclista avrebbe investito la donna. L'impatto è stato violento. Il centauro, che non ha riportato ferite, si è fermato a prestare soccorso, ha chiamato immediatamente il 118. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza di Rho Soccorso e un'automedica.

La donna era incosciente, dopo le prime cure mediche sul posto è stata intubata e trasportata in coma all'ospedale milanese. I militari hanno fatto tutti i rilievi e ascoltato la testimonianza del conducente della moto, per accertare eventuali responsabilità