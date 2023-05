Mind avrà le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza

Mind, il distretto dell'innovazione, che sta sorgendo nell'area ex Expo 2015, ospiterà anche una caserma per l'Arma dei Carabinieri e una per la Guardia di Finanza. E' quanto prevede un protocollo d’intesa siglato Prefettura di Milano tra il ministero dell’Interno, la Regione Lombardia, i comuni di Milano e Rho, la Legione Lombardia dei Carabinieri, il Comando Regionale della Guardia di Finanza, Arexpo, società proprietaria dell’area, e Lendlease che ha in concessione la porzione dell’area su cui sorgeranno le caserme.

"Questo Protocollo è il frutto di un lavoro importante e paziente, di limatura che mette insieme procedure complesse, per prefigurare un importante insediamento dei carabinieri e della guardia di finanza a Mind che è di fatto è 'una città nella città' e quindi avrà anche un presidio importante delle forze dell'ordine", ha dichiarato il prefetto Renato Saccone. L'obiettivo del Protocollo è proprio quello di garantire a Mind un adeguato e permanente presidio di ordine e sicurezza pubblica in virtù del fatto che l'area da un milioni di metri quadrati arriverà ad avere una presenza quotidiana di 80mila persone al giorno. Questo grazie a ‘funzioni pubbliche’ come l’Ircss Ospedale Galeazzi-Sant’ambrogio, Fondazione Human Technopole, già operanti, e alla futura realizzazione del campus delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano a cui si aggiungono aziende private e altri spazi dedicati al sociale o alla formazione professionale.

"Mind è nata non per essere un'isola felice senza connessione con il territorio attorno - ha commentato l'ad di Arexpo Igor De Biasio - la presenza delle strutture di carabinieri e guarda di finanza sarà un elemento chiave per tutta la zona vicina al sito, a partire da Rho e Baranzate".

L’attività di Carabinieri e Guardia di Finanza infatti sarà anche al servizio di tutto il territorio circostante che comprende 16 comuni con una popolazione di 320mila abitanti e importanti insediamenti produttivi e commerciali. Le strutture di Carabinieri e Guardia di Finanza sorgeranno nella parte di Mind che confina con Palazzo Italia in prossimità di Piazzale Expo 2015. Il costo previsto dei lavori è di circa 13,5 milioni di euro, di cui 3,8 milioni garantiti da un contributo di Regione Lombardia mentre l’ammontare rimanente sarà a carico di Arexpo a cui Lendlease trasferirà a titolo gratuito la proprietà superficiaria delle aree interessate dall’intervento.