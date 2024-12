Area Demalena. Riqualificazione in corso

Dalle piantine del progetto, sul sito dell’agenzia immobiliare che si occupa delle nuove costruzioni, si vedono appartamenti già venduti, anche se i lavori sono ancora in corso. Segnale che c’è tanta richiesta per residenze vicine a Milano ma con prezzi più accessibili. La storia del "Demalena Village" inizia circa sette anni fa, con l’avvio delle demolizioni del vecchio polo industriale, chiuso quasi trent’anni fa e in pieno degrado. Il progetto prevede quattro corpi di edifici con altezza variabile (minimo 3, massimo 9 piani) e saranno ospitate anche attività commerciali, parcheggi e una piazza. I lavori proseguono e il cantiere, all’interno del quartiere Marchesina che da decenni chiedeva la riqualificazione dell’area, va avanti con la consegna degli appartamenti del "Lotto A" prevista per maggio 2025 e quelli del "Lotto B" entro dicembre del prossimo anno. Dagli ultimi aggiornamenti relativi al cantiere, che risalgono all’inizio di dicembre, sono stati completati i manti della copertura, effettuati interventi alle facciate e per i vetri dei balconi. I tetti del complesso "Lotto A" sono stati completati, così come le scale interne con la posa dei marmi e il cappotto della facciata. Anche gli edifici del "Lotto B" sono in fase di realizzazione e il "Demalena Village" cresce di mese in mese. I bilocali, in classe energetica A4 come tutti gli appartamenti, partono da 220mila euro e sono i più richiesti. Un quadrilocale ai piani più alti costa 390mila euro. Niente consumo di gas: i riscaldamenti sono con impianti invernali ed estivi centralizzati con moduli autonomi, mentre in cucina piastre a induzione. F.G.