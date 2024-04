Area commerciale, in arrivo strutture e operatori

Novità importanti per l’area commerciale di viale Europa. Il nuovo Pgt, il Piano di Governo del Territorio, "elaborato dall’amministrazione comunale ed entrato in vigore a decorrere da marzo - spiegano dal Comune - ha preso in esame e proposto le soluzioni per una riqualificazione della zona commerciale. In particolare, sul lato destro, in direzione Trezzano sul Naviglio, verrà completata l’attuale area, già in funzione con nuove strutture e nuovi operatori commerciali, che amplieranno e completeranno l’offerta di beni di servizio.

Di fronte, sul lato sinistro - proseguono nella spiegazione del nuovo progetto - al posto di un vecchio capannone in disuso da anni sorgeranno due nuove strutture, che renderanno l’insieme di tutta l’area commerciale più completa e funzionale". Non è l’unica opera in atto: il Comune ha annunciato, nei giorni scorsi, che è terminato l’iter burocratico per la realizzazione della nuova pista ciclabile che attraverserà la strada provinciale 114, collegando così il tessuto residenziale proprio con l’area commerciale che avrà un altro volto con le nuove strutture. Per questo intervento, durato tre anni di lavoro tecnico e burocratico, saranno impegnati 270mila euro, di cui 150mila ottenuti da un finanziamento regionale.

Fr.Gr.