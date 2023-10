Area B, la regola nascosta che nessuno conosce: si rischia una multa da 160 euro

Milano – Tra le nuove regole per l’accesso all’Area B in vigore dall’1 ottobre ce n’è una che è sfuggita a tanti cittadini. E non senza conseguenze, visto che le sanzioni tra 163 e 658 euro. Insieme alla riduzione degli accessi in deroga e le nuove classi di emissioni vietate c’è anche l’obbligo di richiesta da effettuare online per ogni singolo ingresso.

La procedura

La procedura per accedere in Area B, i cui varchi sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, prevede che l’automobilista registri il proprio veicolo sul portale dedicato del Comune di Milano. Fin qui tutto uguale all’anno scorso, con la sola differenza del numero diminuito degli accessi: 25 per i residenti e 5 per i non residenti.

Lo schema pubblicato sul sito di Area B

La novità

La vera differenza rispetto a prima è un altro requisito necessario per accedere all’area: ogni volta che si entra infatti si deve fare una specifica richiesta nella propria area personale sul sito di Area B, cliccando su “Permessi”. Una richiesta che deve essere effettuata per ogni ingresso entro la mezzanotte del giorno in cui si è entrati nell'area. In assenza di questa richiesta si incorre nella sanzione prevista: che in base alla propria categoria di veicolo va dalle 163 e 658 euro. Una novità che ha colto di sorpresa molti cittadini, visto che l’anno scorso bastava la registrazione e in automatico il sistema scalava gli ingressi consentiti. E sulla propria area personale bastava verificare il numero residuo di ingressi.