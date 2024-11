Architetti e urbanisti studiano l’"eredità" del trentennio ’60-80

Architetti e urbanisti, insieme ai rappresentanti di Fondazione Ordine Architetti, si ritroveranno oggi a Milanofiori Nord, il centro direzionale più importante della provincia, per ‘studiare’ gli headquarter di Nestlé e Accenture. Quest’anno gli itinerari metropolitani, che dal 2003 richiamano urbanisti, architetti, esperti del settore e appassionati, saranno incentrati sul tema della controversa eredità delle grandi trasformazioni del Sud Ovest milanese fra gli anni ‘60 e ‘80 e, oltre al Comune di Assago, interesseranno anche la vicina Basiglio e Trezzano sul Naviglio.

L’obiettivo primario è quello di aumentare la consapevolezza della ricchezza ambientale e culturale e delle potenzialità che ha l’ambito metropolitano, imprescindibile punto di forza, di interesse e di crescita anche per Milano stessa. Partendo da via San Marco, il viaggio urbano farà capolino ad Assago per visionare Milanofiori, il più esteso comparto terziario del Sud Ovest dell’area metropolitana di Milano. "Il Sud Milano è un territorio che esprime tante potenzialità e più di altri territori ha saputo adattarsi e trasformarsi ai grandi cambiamenti che hanno caratterizzato le nostre epoche", spiegano il sindaco, Graziano Musella e l’assessore al marketing Giuseppe di Noia. La visita si sposterà poi a Basiglio, dove l’itinerario continuerà tra gli interventi immersi nella campagna di Milano 3, sviluppati da Silvio Berlusconi successivamente a Milano 2, tra gli anni ’80 e ’90 e progettati dagli architetti Giancarlo Ragazzi e Giuseppe Marvelli. Per la terza e ultima tappa dell’itinerario, sarà la volta del Quartiere Zingone, a Trezzano sul Naviglio, ideato negli anni ’60 dall’imprenditore Renzo Zingone e progettato dagli architetti Franco Negri e Carlo Biaggi. Mas.Sag.