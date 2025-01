Apre Spazio indipendenza. Da casa della criminalità a luogo per giovani disabili

Dopo mesi di co-progettazione, "abbiamo inaugurato Spazio Indipendenza, aprendo un bene confiscato alle mafie che ora sarà dedicato a momenti di socialità e di crescita per giovani con disabilità", ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali Martina Villa, al momento del taglio del nastro, insieme al primo cittadino di Buccinasco Rino Pruiti, del nuovo "Spazio Indipendenza" (via Indipendenza 5/a).

Un luogo nuovo, gestito dalla cooperativa Spazio Aperto Servizi, dove persone con disabilità possono incontrarsi e seguire diversi laboratori e iniziative.

"Grazie alla co-progettazione con il Settore Servizi alla persona del Comune, gli operatori della cooperativa potranno proporre alle persone seguite anche dal Servizio sociale delle attività pomeridiane e serali: dallo yoga al giardinaggio, dalla scrittura creativa ai laboratori artistici o per la cura del sé, fino alle cene conviviali da preparare insieme nella moderna cucina di cui è già dotato l’appartamento", spiegano dal Comune.

"Siamo felici di offrire una nuova proposta alle persone con disabilità del territorio - prosegue Villa - che si aggiunge ai servizi come il Centro diurno integrato, il Grandangolo e le attività proposte dalle associazioni di volontariato sociale. L’appartamento di via Indipendenza ha spazi adatti sia a svolgere in piccoli gruppi attività fisiche - aggiunge l’assessora -, sia per laboratori artistici o anche semplici momenti da condividere insieme.

Si tratta di un progetto che vede la sinergia tra Comune e Spazio Aperto Servizi: ridiamo vita a un luogo liberato dalla criminalità organizzata per metterlo a disposizione della nostra cittadinanza più fragile, grazie alla presenza di educatori professionali che promuoveranno la socialità delle persone con disabilità".

L’inaugurazione è stata anche l’occasione "per vivere momenti di prezioso confronto con i caregiver, associazioni e i nostri consiglieri su quanta strada ancora abbiamo da fare su temi importanti come il raggiungimento della maggiore età, il sollievo, la gestione delle emergenze e le autonomie – conclude l’assessora alle Politiche sociali di Buccinasco Martina Villa –. Grazie a tutti coloro che sono stati presenti e hanno arricchito la cerimonia con nuovi spunti e tante idee da sviluppare, come sempre, insieme".