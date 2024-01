Apre lo Spazio mamma 360. Incontro con gli specialisti

Incontri con gli esperti, riflessioni sul post parto, corsi di primo soccorso pediatrico e appuntamenti con le psicologhe. Il nuovo progetto "Spazio mamma 360" propone una rassegna di iniziative dedicate alle mamme e alle famiglie. Nel centro socio culturale di via Manzoni, si terranno incontri per affrontare, con l’aiuto di specialisti, il percorso della maternità. I prossimi appuntamenti (dal 3 febbraio) sono dedicati alle lezioni per imparare a intervenire in caso di emergenza pediatrica, poi si potrà partecipare a un corso pratico di allattamento e, sempre a febbraio, a degli incontri sulla psicologia di coppia dopo la nascita dei figli.

Il progetto, nato dalla sinergia tra il Comune, l’associazione culturale "Lo Zainetto" e "Benessere&Shatzu" di Angela Paduano, si inserisce all’interno di un percorso di servizi offerti alle famiglie con bambini piccoli, iniziato a settembre dello scorso anno con l’ampliamento delle iscrizioni nei due asili nido e con l’avvio della costruzione del nuovo nido in via Malibran, finanziato con i fondi del Pnrr (oltre un milione di euro). Il calendario dello "Spazio Mamma 360" offre anche incontri di psicologia neonatale sullo svezzamento, sull’educazione affettiva del neonato, incontri sulla salute della donna dopo la gravidanza e sul sonno dei bambini fino a due anni. Per informazioni: 3334579550. F.G.