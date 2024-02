Apre lo skate park: "Una festa per tutti"

Si chiama Sixth Plaza ed è destinato a diventare uno dei centri di aggregazione dei giovani di Sesto e della vicina Cologno. Ieri pomeriggio l’Amministrazione ha tagliato il nastro del primo skate park, che è stato realizzato nel parco di Cascina Gatti, in via Molino Tuono. "Si tratta di una struttura fortemente voluta da noi, per dare risposte ai giovani appassionati di roller e skate - ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. Sarà uno spazio sicuro e innovativo di pista con rampe, scivoli, gradini per accontentare esperti ma anche bambini e principianti. Un luogo che promuove aggregazione e riqualifica un’intera area. Un’altra conferma della nostra attenzione allo sport". Un progetto che parte da lontano. Oltre dieci anni fa, infatti, un gruppo di ragazzi aveva iniziato a disegnare questo nuovo impianto all’aperto, insieme ai tecnici del Comune e a un team di esperti all’interno dei locali dell’Informagiovani. Ci sono voluti tre mandati amministrativi, una bonifica dei terreni e un finanziamento regionale per concretizzare l’idea e dare una nuova funzione a un pezzo del Parco Bergamella, tra il laghetto e le collinette. Per la prima giornata ufficiale di apertura sono stati chiamati tanti ospiti, che si sono esibiti in evoluzioni spettacolari: dai pattinatori della Libertas Ambrosiana e Sbanda Brianza al team SkateMi, fino alla performance delle Milano Cheers. A provare la struttura anche tanti piccolissimi con il loro monopattino. La piastra skate ha una superficie di 900 metri quadrati, mentre quella complessiva dell’area, compreso il verde circostante, misura circa 3mila metri quadri. Per realizzare l’impianto sono stati investiti in totale 232.800 euro.

Laura Lana