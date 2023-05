Apre l’hub per i rider, scooter elettrici e formazione

Uno spazio di oltre 520 metri quadrati in via Passo Pordoi, fra Corvetto e Vigentino, con parcheggiata una flotta di 78 scooter elettrici Cooltra da utilizzare per le consegne a domicilio. Aree dedicate ai rider, per ristoro e attività di formazione, uffici e un’officina per le riparazioni. La multinazionale del delivery Just Eat ha inaugurato ieri l’hub di Milano, terzo polo logistico del mercato food delivery in Italia, dopo quello di Roma, inaugurato nel 2022, e Firenze, aperto a inizio anno.

"La scelta – spiega l’azienda – rappresenta un investimento che consolida l’impegno intrapreso con l’assunzione di 2.500 rider in tutta Italia, con contratto di lavoro subordinato". L’utilizzo di scooter elettrici consentirà di risparmiare emissioni per circa 61.000 kganno di Co2, l’equivalente della piantumazione di circa 4.000 alberi in un contesto urbano. L’azienda opererà con oltre 100 rider dipendenti: tra questi 16 sono nuove assunzioni. L’organico sarà composto, inoltre, da 12 impiegati. "In coerenza con il percorso di crescita e di investimento del gruppo in Italia, e con la scelta di implementare un modello di delivery responsabile, abbiamo deciso di avviare un progetto pilota in ambito sicurezza supportati da due importanti attori, quali il Comune di Milano e l’Università Statale", sottolinea Daniele Contini (nella foto), country manager di Just Eat Italia. Un progetto che punta a ridurre i rischi di incidenti stradali, attraverso attività di formazione. "È un passo significativo che conferma l’importanza della sinergia con cui è possibile creare una rete con l’obiettivo di rendere sempre migliore, vivibile e sostenibile la nostra città", aggiunge Alessia Cappello, assessora al Lavoro del Comune di Milano.

Andrea Gianni