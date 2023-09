Appello al ladro dopo il furto in auto: “Tieni tutto ma ridammi gli appunti. Sono disposto a darti una mano”

Milano, 2 settembre 2023 – Un furto come un altro, un’auto scassinata e svuotata di borse e zaini. A Milano – come altrove – succede in continuazione e di solito le vittime, dopo la sorpresa e la rabbia, rimangono con l’amarezza e, forse, una denuncia. Ma c’è chi fa anche un passo in più: un appello direttamente al ladro, per riavere almeno gli oggetti più importanti. Succede in corso Garibaldi, dove il giornalista Andrea Cherchi, che cura la pagina Facebook “Semplicemente Milano” ha fotografato un foglio A4 appeso a un palo, proprio con l’appello di un giovane al ladro che gli ha ripulito la macchina.

"MESSAGGIO AL LADRO. Sono l’ex proprietario delle borse, dei vestiti e del portafogli che hai preso dalla mia macchina bianca in via Tazzoli la sera del 31 agosto 2023. Puoi tenerti il portafogli, i vestiti, gli zaini e le borse. Ti chiedo solo il favore di ridarmi il libro quello grande, gli appunti universitari che hai trovato nello zaino e i foglietti scritti a penna. A te probabilmente non serviranno a niente, ma per me non averli è un grande disagio. Sono disposto a perdonarti e darti una mano”. Segue il numero di telefono.

Un tentativo da missione impossibile, forse. Gli auguriamo di no.